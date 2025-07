POL-LIP: Lage. Einfamilienhaus bei Einbruch durchwühlt.

Lippe (ots) - In der Bahnhofstraße wurde am Sonntagnachmittag (13.07.2025) ein Jugendlicher beraubt. Eine Gruppe aus mehreren männlichen Personen griff den 15-Jährigen gegen 15.50 Uhr körperlich an: Sie schubsten, schlugen, boxten, traten und würgten den jungen Detmolder und entrissen ihm seine Tasche, die unter anderem Bargeld und Kopfhörer enthielt. ...

