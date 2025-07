POL-LIP: Bad Salzuflen. Ohne Führerschein Unfall verursacht.

Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag (11.07.2025) auf Samstag (12.07.2025) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Geschäft am Charles-Lindbergh-Ring, indem sie eine Tür aufbrachen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter Tel 05231/609-0 in Verbindung zu setzen. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: ...

