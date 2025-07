POL-LIP: Detmold. Beim Abbiegen übersehen.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmittag (10.07.2025) gegen 12.45 Uhr verlor eine Frau bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Braunenkamp / B 1 ihr Leben. Ein 66-Jähriger aus Rinteln fuhr mit seinem VW Touran auf dem Braunenkamp in Richtung Barntrup, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte ...

mehr