POL-LIP: Blomberg. Frontal-Zusammenstoß auf der B 1: Beifahrerin ums Leben gekommen.

Am Donnerstagmittag (10.07.2025) gegen 12.45 Uhr verlor eine Frau bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Braunenkamp / B 1 ihr Leben. Ein 66-Jähriger aus Rinteln fuhr mit seinem VW Touran auf dem Braunenkamp in Richtung Barntrup, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sein Wagen frontal mit dem VW Golf Plus eines 77-jährigen Mannes aus Blomberg, der mit seiner Beifahrerin in Richtung Blomberg unterwegs war. Die 81-jährige Blombergerin wurde vergeblich reanimiert. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den 77-Jährigen, der lebensgefährliche Verletzungen erlitt, brachte ein Rettungshubschrauber ins Klinikum. Ein Verkehrsunfall-Team der Polizei Paderborn unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die B1 blieb in diesem Bereich bis circa 17.30 Uhr gesperrt.

