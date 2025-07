Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. In Lagerhallen eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Industriestraße-Süd brachen Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (09.07.2025) in die Lagerhallen einer Firma ein. Nach ersten Erkenntnissen zerschnitten die Täter einen Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen und fuhren mit einem Fahrzeug durch mehrere Lagerhallen. Aus diesen entwendeten sie mehrere Kilogramm Kupfer sowie einige Baumaschinen, eine Waschmaschine und einen Trockner. Was für ein Fahrzeug sie nutzen, ist nicht bekannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl / Rufnummer: (05231) 6090.

