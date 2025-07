POL-LIP: Detmold. Einbruch in Pizzeria.

Lippe (ots) - Auf der Bremker Straße geriet eine junge Autofahrerin am Dienstagabend (08.07.2025) gegen 22.20 Uhr in einer Kurve ins Schleudern. Die 19-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung Niewaldstraße, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Opel überschlug sich und kam auf der Seite zum Stillstand. Die Detmolderin und ihre beiden weiteren Insassen (männlich, 19 und 20 Jahre) konnten ...

mehr