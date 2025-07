POL-LIP: Detmold. Auffahrunfall mit vier Verletzten.

Lippe (ots) - In der Krummen Straße kam es am frühen Dienstagmorgen (08.07.2025) gegen 1.30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Personengruppen, die in der Innenstadt ersten Erkenntnissen zufolge zufällig aufeinandertrafen. Dabei wurden drei Detmolder (30, 28 und 27 Jahre) leicht verletzt. Diese liefen zu Fuß in Richtung Lange Straße, als ...

