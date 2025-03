POL-ST: Verkehrsunfall, B481 in Höhe Isendorf gesperrt

Lotte (ots) - Am Donnerstag (27.03.) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand am Schlesierweg gerufen. Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Vor Ort trafen die Beamten den Mieter der Wohnung an. Nach den ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der stark alkoholisierte Mann das Feuer vorsätzlich gelegt hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. ...

