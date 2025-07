Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fußgänger mit Hund nach Verkehrsunfall-Flucht gesucht.

Lippe (ots)

Auf dem Bürgersteig der Siegfriedstraße ereignete sich am Samstagmorgen (05.07.2025) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger flüchtete. Ein 27-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 10.15 Uhr auf seinem E-Scooter in Richtung Klüt, als ihm auf dem Bürgersteig ein unbekannter Mann mit seinem Hund entgegenkam. Der Fußgänger stieß den E-Scooter-Fahrer mit seiner Schulter an, so dass der 27-Jährige stürzte und gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto stieß. Er erlitt leichte Verletzungen. Statt sich um den Verletzten zu kümmern, reagierte der Fußgänger verbal aggressiv und entfernte sich mit seinem Hund in Richtung Innenstadt. Er konnte wie folgt beschrieben werden: über 60 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose, der einen großen, hellen Hund bei sich führte. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen des Unfalls bzw. den unbekannten Fußgänger: Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

