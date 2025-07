Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Wagen stürzt Böschung herunter.

Lippe (ots)

Auf der Residenzstraße kam am Montagmittag (07.07.2025) gegen 14.20 Uhr eine Autofahrerin in einer Kurve von der regennassen Fahrbahn ab. Die 28-Jährige aus Detmold war mit ihrem Peugeot 207 in Richtung Lemgo unterwegs. Sie stürzte mit ihrem Wagen einen Abhang hinunter und prallte dort gegen einen Baum. Der Peugeot kam auf dem Dach zum Liegen. Vorbildliche Ersthelfer halfen der Frau sich aus dem Fahrzeug zu befreien und leisteten Erste Hilfe. Die 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Bergung vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Residenzstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16.40 Uhr gesperrt.

