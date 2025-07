Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Skulpturen am Wall beschädigt.

Lippe (ots)

Am Sonntag (06.07.2025) beschädigten bislang Unbekannte in der Zeit von 16 bis 23 Uhr Skulpturen aus Styropor, die im Rahmen einer kulturellen Veranstaltung auf einem öffentlichen Platz auf der Rückseite der Burg Horn in der Straße "Am Wall" standen. Die Täter brachen die Skulpturen aus der Halterung und legten sie ein Stück weiter ab. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell