POL-LIP: Bad Salzuflen. In Wohnung eingebrochen.

In der Memeler Straße verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (04. - 07.07.2025) über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine unbewohnte Wohnung einer Notunterkunft. Die Täter hielten sich scheinbar für eine unbekannte Dauer in der Wohnung auf. Entwendet wurde nichts. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter (05231) 6090 Hinweise zum Einbruch geben können.

