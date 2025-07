Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Drei Männer von Unbekannten in Innenstadtbereich angegriffen.

Lippe (ots)

In der Krummen Straße kam es am frühen Dienstagmorgen (08.07.2025) gegen 1.30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Personengruppen, die in der Innenstadt ersten Erkenntnissen zufolge zufällig aufeinandertrafen. Dabei wurden drei Detmolder (30, 28 und 27 Jahre) leicht verletzt. Diese liefen zu Fuß in Richtung Lange Straße, als sie einer anderen Gruppe begegneten. Es entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Zwei unbekannte Männer schlugen dann jedoch unvermittelt auf den 30-Jährigen ein, so dass er zu Boden stürzte, wo die Täter weiter auf ihn eintraten. Als die Begleiter des Detmolders eingreifen und helfen wollten, wurden auch sie von den Unbekannten geschlagen, die anschließend flüchteten. Der 30-jährige Verletzte wurde in ein Klinikum gebracht. Die beiden männlichen Angreifer konnten wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 m groß, dicke Statur, dunkle Haare, einer trug einen Bart und eine kurze Hose, der andere ein helles T-Shirt. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung sowie den Tatverdächtigen geben können.

