POL-LIP: Blomberg. In den Gegenverkehr geraten.

Auf der Schiederstraße ereignete sich am Dienstagmorgen (08.07.2025) gegen 6.50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei PKWs beteiligt waren. Eine 67-Jährige aus Blomberg war mit ihrem VW Polo in Richtung Schieder unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache unvermittelt in den Gegenverkehr fuhr. Dort kollidierte sie zunächst mit dem 3er BMW eines 60-Jährigen aus Blomberg und anschließend mit dem VW Tiguan einer 52-Jährigen aus Bad Pyrmont, die beide in Richtung Horn-Bad Meinberg fuhren. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Autofahrerinnen leicht verletzt. Die 67-Jährige brachte der Rettungsdienst ins Klinikum. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Die Schiederstraße blieb bis etwa 8 Uhr gesperrt.

