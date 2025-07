Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Seniorin mit Rollator beklaut: Männlicher Zeuge gesucht.

Am Dienstagmorgen (08.07.2025) meldete eine Seniorin der Polizei einen Diebstahl in der Parkstraße. Die 93-Jährige aus Bad Salzuflen hielt sich gegen 10 Uhr mit ihrem Rollator im Bereich des Kurparks an den Gradierwerken auf, als sie von einem Unbekannten zunächst unter einem Vorwand angesprochen wurde. Er entwendete schließlich eine Einkaufstasche der Frau aus dem Korb ihres Rollators. Als er sich mit seiner Beute aus dem Staub machen wollte, bemerkte er augenscheinlich, dass die Tasche leer ist, und ließ sie fallen. Anschließend flüchtete er mit zwei weiteren männlichen Personen zu Fuß über die Überführung Bismarckstraße in die Rat-Hasse-Promenade. Die drei Jugendlichen stehen im Verdacht seit dem 04.07.2025 mehrere Diebstähle im Bereich Bad Salzuflen begangen zu haben. Sie werden wie folgt beschrieben: 15 - 20 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, schwarze, lockige Haare, dunklerer Teint, einer war schlank und trug einen dunklen Kapuzenpullover, einer weiterer war korpulent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht neben Hinweisen zu den Tatverdächtigen insbesondere nach einem männlichen Zeugen, der etwa 70 Jahre alt ist und der 93-Jährigen nach dem Diebstahl geholfen hat. Der Mann wird gebeten, sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

