POL-LIP: Detmold. Am Steuer eingeschlafen und mit Verkehrszeichen kollidiert.

Vermutlich aufgrund einer Kombination aus Müdigkeit und Alkoholeinfluss schlief ein Autofahrer am Freitagmorgen (11.07.2025) gegen 2 Uhr am Steuer ein und verunfallte auf der Blomberger Straße. Der 33-Jährige aus Horn-Bad Meinberg fuhr mit seinem Fiat Punto in Richtung Brüntrup, als er nach rechts von der Straße abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Durch den Aufprall wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Ein Alkoholvortest schlug an. Er wurde mit zur Wache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher. Sein Fiat musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

