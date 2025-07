POL-LIP: Lemgo. Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen.

Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (08.07.2025) meldete eine Seniorin der Polizei einen Diebstahl in der Parkstraße. Die 93-Jährige aus Bad Salzuflen hielt sich gegen 10 Uhr mit ihrem Rollator im Bereich des Kurparks an den Gradierwerken auf, als sie von einem Unbekannten zunächst unter einem Vorwand angesprochen wurde. Er entwendete schließlich eine Einkaufstasche ...

mehr