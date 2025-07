Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zu schnell und betrunken.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (12.07.2025) gegen 20:06 Uhr fiel den Beamten in Detmold ein PKW auf der Bielefelder Straße auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 31-jähriger Augustdorfer, erheblich alkoholisiert war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

