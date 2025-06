Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwer verletzt bei Kollision auf Kreuzung.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (17.06.2025) gegen 12:45 Uhr fuhr ein 34-jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der Paulinenstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Paulinenstraße/Wotanstraße/Industriestraße bremste er aufgrund des gelben Lichtes der Lichtzeichenanlage ab. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer hinter ihm hielt nach ersten Erkenntnissen zu wenig Abstand und fuhr links an dem abbremsenden Wagen vorbei. Dabei touchierte sein Wagen das Heck des Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt, sein 50-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden ins Klinikum gebracht.

