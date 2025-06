POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl.

Lippe (ots) - Seit Freitag (13.06.2025) wird eine 14-Jährige aus Detmold vermisst, die an diesem Tag zuletzt gegen 14 Uhr gesehen wurde. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters nicht ausgeschlossen werden. Die Jugendliche könnte sich möglicherweise am Bahnhof oder in der Innenstadt von Detmold aufhalten oder auch in Bad Driburg. Die Vermisste wird wie ...

