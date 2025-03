Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Brände in der nördlichen Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0212

Am 2. und 3. März rückte die Feuerwehr zusammen mit der Polizei Dortmund gleich dreimal zu verschiedenen Bränden in der Dortmunder Nordstadt aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Der erste Brand ereignete sich in der Nacht zum 2. März gegen 23:05 Uhr auf einer Grünfläche in der Lambachstraße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet Sperrmüll in Brand. Durch die hohe Hitzeentwicklung entstand ein Gebäudeschaden am angrenzenden Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde niemand.

Am Folgetag (3. März) meldeten Zeugen um 09:45 Uhr einen weiteren Brand in einem Mehrfamilienhause in der Münsterstraße. Hier kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand in einer Wohnung im 4. OG des Hauses. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist jedoch aktuell nicht mehr bewohnbar.

Kurz darauf ereignete sich erneut ein Brand in einem Mehrfamilienahaus, dieses Mal in der Mallinckrodtstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen soll dort unter anderem ein Kinderwagen im Hausflur gebrannt haben. Die Brandursache ist noch unklar. Ein fünfjähriges Mädchen wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in allen drei Fällen nach Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/ 132-7441.

