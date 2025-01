Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250108-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 02.01.2025 gegen 11.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wasbeker Straße / Hansaring in Neumünster, hierbei wurde eine Fußgängerin verletzt, der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Die 29 jährige Fußgängerin wollte an der Kreuzung Hansaring / Wasbeker Straße an der Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage in Richtung stadteinwärts den Kreuzungsbereich auf dem Fußgängerfurt überqueren.

Ein unbekannter PKW Fahrer wollte aus der Wasbeker Straße kommend nach links in den Hansaring abbiegen und übersah hierbei die Fußgängerin, es kam zum Zusammenstoß.

Der PKW Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt über den Hansaring fort.

Die 29 jährige Fußgängerin wurde bei dem Unfall verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster verbracht.

Der Verkehrsunfalldienst Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den flüchtenden PKW Fahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451336 0der 04321-9451330.

