Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250107-2-pdnms Zwei Einbrüche in Hohenwestedt in Einfamilienhäuser, Zeugen gesucht

Hohenwestedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots)

Am 02.01.2025 zwischen 14.30 -19.00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Kreuzstücken in Hohenwestedt. Der oder die Täter versuchten im rückwärtigen Bereich des Hauses die Terrassentür aufzuhebeln. Trotz mehrfacher Hebelspuren an der Türe gelangte es den Tätern nicht, ins Hausinnere vorzudringen.

Am 04.01.2025 zwischen 15.00 - 22.45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Rudolphsweg in Hohenwestedt ein. Auch in diesem Fall gelangten der oder die Täter über den rückwärtigen Bereich des Grundstückes an die dortige Terrassentür und hebelten diese auf. Im Erdgeschoss des Hauses wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt, es wurden Münzen im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Rendsburg nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte zur Tatzeit machen konnte, meldet dies bitte unter der Rufnummer 04331-2080 oder auch über die 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell