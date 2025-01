Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250106-1-pdnms Schwerer Raub in Nortorf, Zeugen gesucht

Nortorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der STA Kiel und der PD Neumünster

Am 05.01.2024 kam es zwischen 13-14 Uhr zu einem schweren Raub auf einen 86 jährigen alleinstehenden Geschädigten, der Geschädigte wurde in seinem Haus in der Straße Am Schulwald in Nortorf an der Haustür überfallen.

Der 86 jährige Eigenheimbesitzer öffnete auf Klingeln seine Haustür und wurde von einer männlichen Person unter Vorhalt einer Schusswaffe sofort ins Haus gedrängt. Eine weibliche Tatverdächtige folgte dem männlichen Täter ins Haus, sie zwangen den Geschädigten sich aufs Sofa zu setzen. Der männliche Täter forderte den Geschädigten auf, Geld herauszugeben, Nachdem der 86 jährige Mann dem Täter einen mittleren dreistelligen Geldbetrag übergeben hatte, durchsuchte die weibliche Tatverdächtige noch sämtliche Schränke und Schubladen nach weiteren Wertgegenständen. Nachdem die Täter kein weiteres Geld oder andere Wertgegenstände mehr gefunden hatten, schlug der männliche Tatverdächtige dem Geschädigten eine volle Flasche Wein auf den Kopf, hierdurch erlitt der Geschädigte eine ca. 20 cm lange Platzwunde, die stark blutete.

Anschließend flohen beide Tatverdächtige aus dem Haus in unbekannte Richtung, der Geschädigte konnte sich danach bei seinen Nachbarn bemerkbar machen, die einen Rettungswagen alarmierten.

Eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich verlief negativ, die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern zur Tat.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 94331-2080 oder an die 110.

Gruß

Michael Bimler, Oberstaatsanwalt STA Kiel

Sönke Petersen

Pressesprecher Polizeidirektion Neumünster

