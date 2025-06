Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jährige vermisst.

Lippe (ots)

Seit Freitag (13.06.2025) wird eine 14-Jährige aus Detmold vermisst, die an diesem Tag zuletzt gegen 14 Uhr gesehen wurde. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters nicht ausgeschlossen werden. Die Jugendliche könnte sich möglicherweise am Bahnhof oder in der Innenstadt von Detmold aufhalten oder auch in Bad Driburg. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 1,57 m groß, schwarze längerer Haare (vielleicht als Hochsteckfrisur), schlanke Statur, bekleidet vermutlich mit einem schulterlosen Oberteil. Ein Foto von ihr finden Sie in unserem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/171690

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 14-Jährigen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell