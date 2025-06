Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo/Detmold. Roadpol-Sondereinsatz zum Thema "Alkohol & Drogen" im Straßenverkehr.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Im Rahmen einer europaweiten Roadpol-Kontrollwoche zum Thema "Alkohol & Drogen" fand am Montag (16.06.2025) ein Sondereinsatz der lippischen Polizei statt. Eine Kontrollstelle richteten die Polizeibeamten an der B 238/Ostwestfalenstraße in Lemgo ein. Bei den Fahrzeugkontrollen stellte die Polizei dort einige Verstöße fest - hier unsere Bilanz:

Bei drei Fahrzeugführern bestand der Verdacht, dass sie unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer bzw. Lenker saßen, so dass ihnen Blutproben entnommen wurden. Ein 19-Jähriger fuhr augenscheinlich unter dem Einfluss von Amphetaminen mit seinem PKW. Ein 28-Jähriger saß ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer seines PKWs. Gegen beide Männer aus Lemgo wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. Ein 33-Jähriger aus dem Kalletal war augenscheinlich trotz einem Konsum von Kokain und Cannabis mit seinem Kleinkraftrad im Straßenverkehr unterwegs. Zusätzlich besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Sein Versicherungskennzeichen passte nicht zu seinem Fahrzeug, wobei es sich um Urkundenfälschung handelt. Das Kleinkraftrad war außer Betrieb gesetzt, so dass der Fahrer weiterhin einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz beging. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Außerdem verhängte die Polizei neun Verwarngelder gegen Fahrerinnen und Fahrer - die Gründe: falsche Ladungssicherung, nicht angeschnallt, Überladung, technischer Mangel am Krad sowie Handynutzung auf dem Fahrrad.

Ein LKW-Fahrer verstieß gegen die geltenden Lenk - und Ruhezeiten. Er sowie der Halter des LKWs erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Darüber hinaus kontrollierten Beamte im Rahmen des Sondereinsatzes in der Paulinenstraße in Detmold einen E-Scooter, der bis zu 30 km/h fährt und keine Straßenzulassung für Deutschland besitzt. Der 29-jährige Fahrer aus Rumänien war zusätzlich verbotenerweise mit einer zweiten Person auf dem E-Scooter und ohne Versicherungskennzeichen bzw. -schutz unterwegs. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung zahlen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden in Lippe: Schon geringe Mengen an Alkohol und Drogen im Blut senken das Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen während gleichzeitig die Risikobereitschaft steigt. Wer am Steuer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, setzt das eigene und das Leben anderer Menschen im Straßenverkehr aufs Spiel.

Im Rahmen der Aktionswoche kontrolliert die Polizei weiterhin verstärkt mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen am Steuer im Kreisgebiet. Auch darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmende stets mit solchen Kontrollen rechnen, mit denen die Polizei für die Gefahren sensibilisiert und die Sicherheit der Menschen im Straßenverkehr steigert.

