POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Detmold. Unter Alkoholeinfluss am Steuer.

In Horn-Bad Meinberg bemerkten Polizeibeamte am frühen Dienstagmorgen (17.06.2025) gegen 1.30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Hamelner Straße/Allee/Detmolder Straße/Bahnhofstraße einen auffälligen Mercedes, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Detmold unterwegs war. Sie folgten dem Wagen und konnten ihn schließlich in der Hornschen Straße in Detmold für eine Kontrolle stoppen. Der 40-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholvortest schlug an. Daher wurde der Mann aus Horn-Bad Meinberg für eine Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache genommen. Weiterhin besaß er keine gültige Fahrerlaubnis, so dass ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt wurde.

