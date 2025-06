Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Kollision mit Streifenwagen.

Lippe (ots)

Im Bereich Bielefelder Straße/Oststraße fiel Einsatzkräften am Montagmorgen (16.06.2025) ein verdächtiger BMW 430 I auf, der im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln stehen könnte. Als die Beamten den Autofahrer gegen 8.45 Uhr kontrollieren wollten, ignorierte dieser die deutlichen Anhaltesignale der Polizei und flüchtete über die Lockhauser Straße und B 239. Dort beschleunigte der Fahrer seinen BMW stark und überholte in Richtung Herford mehrere Fahrzeuge in riskanter Fahrweise, bevor er schließlich in die Werler Straße abbog. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Auf Höhe einer Baustelle kollidierte der BMW mit dem Ford-Streifenwagen, zog jedoch zunächst an diesem weiter vorbei, bis er seine Fahrt aufgrund des vorausfahrenden Verkehrs nicht weiter fortsetzen konnte und stoppte. Der Fahrer sowie ein Beifahrer stiegen aus dem Wagen aus und flüchteten zu Fuß. Der 20-jährige Autofahrer konnte gestellt und zu Boden gebracht werden. Der Mann aus Bad Salzuflen wurde vorläufig festgenommen. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Während ihrer Flucht hatten die Männer eine Tüte mit Betäubungsmitteln aus dem fahrenden BMW geworfen, welche die Polizei auf Höhe einer Brücke fand. Auch im Auto der Männer stellten die Einsatzkräfte Drogen fest. Die Betäubungsmittel sowie der BMW wurden sichergestellt. Der Streifenwagen und der BMW waren nicht mehr fahrbereit.

Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der 20-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der unbekannte Beifahrer befindet sich weiter auf der Flucht: Er ist etwa 1,70 m groß, schlank, hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen hellen Trainingsanzug. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Personen, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden, melden sich bitte unter derselben Nummer beim Verkehrskommissariat.

