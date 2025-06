Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unglück im Supermarkt - Polizei sucht Verletzte.

Lippe (ots)

Im Rewe-Supermarkt im Entruper Weg stürzte am Samstagabend (14.06.2025) gegen 21.10 Uhr ein großes Lüftungsrohr aus Metall von der Decke des Marktes und verletzte mehrere Menschen. Augenscheinlich waren die Halterungen des Rohres gerissen. Der Supermarkt wurde im Anschluss geräumt und geschlossen. Wie genau es zu dem Vorfall kam und ob dieser im Zusammenhang mit dem Unwetter und Starkregen an diesem Abend stehen könnte, wird aktuell geprüft. Ein Sachverständiger wurde für die Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Die Kriminalpolizei ermittelt, ob es sich um eine fahrlässige Körperverletzung handeln könnte. Bei dem Sturz des Lüftungsrohres wurden nach ersten Erkenntnissen sechs Personen verletzt - zwei davon schwer - und in Krankenhäuser gebracht. Laut Zeugenaussagen soll es mindestens zwei weitere Personen geben, die Verletzungen erlitten und sich selbst in ärztliche Behandlung begeben wollten. Aufgrund des dynamischen Einsatzgeschehens liegen der Polizei bislang nicht alle Personalien der Verletzten vor, weswegen diese gebeten werden sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden.

