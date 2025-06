Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Frau ausgeraubt und leicht verletzt.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagmorgen (18.06.2025) eine 69-jährige Frau in der Dammstraße überfallen. Gegen 8:30 Uhr näherte sich der Mann fußläufig der Geschädigten und sprühte ihr Reizstoff in die Augen. Er riss ihr den Rucksack vom Rücken und verletzte die Frau dabei leicht. Der Täter flüchtete zu Fuß. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: ca. 50 Jahre alt, 1,80 m groß, kräftige Statur, kurze, dunkelbraune Haare, bekleidet mit dunkler Jogginghose, er trug eine schwarze Cappy.

Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

