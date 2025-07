Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Flucht nach Verkehrsunfall in Baustellenbereich.

Lippe (ots)

Im Baustellenbereich der Detmolder Straße (B 66) kam es am Sonntagmittag (13.07.2025) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, nachdem einer der Beteiligten flüchtete. Ein 50-Jähriger aus Leopoldshöhe fuhr gegen 13.10 Uhr mit seinem VW Up in Richtung Lage. Kurz vor der Ausfahrt Richtung Oerlinghausen bemerkte er einen Autofahrer, der den mittleren, abgesperrten Fahrstreifen nutzte. Der unbekannte Fahrer eines dunklen 1er BMWs wechselte von diesem auf den rechten Fahrstreifen und fuhr dafür zwischen den Absperrbaken hindurch. Beim Wechsel der Fahrstreifen stieß er mit dem VW-Fahrer zusammen. Statt sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern und anzuhalten, fuhr er davon. Der BMW hatte laut Zeugenangaben lippische Kennzeichen. Der männliche Fahrer soll zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein und trug ein dunkles Oberteil. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat sucht unter der Rufnummer (05231) 6090 Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen BMW und dem Fahrer geben können.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell