POL-LIP: Detmold. Jugendlicher beraubt - Tatverdächtige gestellt - Zeugen gesucht.

In der Bahnhofstraße wurde am Sonntagnachmittag (13.07.2025) ein Jugendlicher beraubt. Eine Gruppe aus mehreren männlichen Personen griff den 15-Jährigen gegen 15.50 Uhr körperlich an: Sie schubsten, schlugen, boxten, traten und würgten den jungen Detmolder und entrissen ihm seine Tasche, die unter anderem Bargeld und Kopfhörer enthielt. Anschließend flüchteten sie in Richtung Emilienstraße. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Einsatzkräfte zwei der Tatverdächtigen (15 und 20 Jahre, aus Detmold) in der Sachsenstraße an, durchsuchten sie und nahmen sie vorläufig fest. Sie trugen die gestohlene Tasche bei sich, die sichergestellt wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Zwei auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Bei den weiteren am Raub beteiligten Personen, soll es sich um junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren handeln. Das Kriminalkommissariat 6 sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zu den weiteren Tatverdächtigen geben können.

