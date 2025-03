Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Radfahrer bei Unfall verletzt. Verursacher flüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (05.03.2025) um 06.10 Uhr kam es in Oelde auf dem Nordring zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 39-jährige Oelder befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg des Nordringes in Richtung des Kreisverkehres (Werner-Habig-Straße). Vor ihm stand ein Pkw halb auf dem Radweg. Als der Oelder rechts an dem Pkw vorbei fuhr, wurde durch den Beifahrer des Autos die Tür geöffnet. Diese schlug dem 39-Jährigen in die Seite und er stürzte mit seinem Fahrrad. Noch bevor der Radfahrer wieder aufstehen konnte flüchtete der Pkw mit den Insassen. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um eine Mercedes A-Klasse oder ähnlich gehandelt haben. Der Oelder musste im Krankenhaus behandelt werden. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann etwas zum flüchtigen Fahrzeug sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell