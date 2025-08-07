Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Räuberischer Diebstahl in Warenhaus

Festnahme einer 66-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Mittwoch (6.8.) ein räuberischer Diebstahl in einem Warenhaus im Luisencenter zugetragen hat, konnte eine 66-jährige Tatverdächtige festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat die Frau gegen 11.30 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll sie ein Parfüm an sich genommen haben, welches sie nicht bezahlen wollte. Ein Mitarbeiter konnte die Tat beobachten und konfrontierte sie mit dem Diebstahl. Die 66-Jährige schlug und trat den Mitarbeiter und versuchte mit ihrer Beute zu flüchten. Die sofort hinzugezogene Streife des 1. Polizeireviers nahm sie vorläufig fest. Für die weiteren Maßnahmen ging die Reise für die Tatverdächtige auf die Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell