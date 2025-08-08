PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbrecher nehmen Einfamilienhaus ins Visier
Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Donnerstag (7.8.) zwischen 8 und 14 Uhr ein Einfamilienhaus in der Eschollbrücker Straße ins Visier. Über ein Fenster verschafften sich die Kriminellen Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Weitere Informationen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

