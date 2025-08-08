Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Auto touchiert/Polizei sucht flüchtigen Fahrradfahrer

Weiterstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer war am Mittwochmittag (06.08.), kurz nach 12.00 Uhr, mit einem silberfarbenen Damen E-Bike auf dem Gräfenhäuser Weg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der Unbekannte fuhr hierbei zwischen mehreren Fahrzeugen auf die Kreuzung und touchierte in der Folge den schwarzen Nissan einer 27 Jahre alten Autofahrerin, die ihrerseits den Hinterweg in Richtung Gräfenhäuser Weg befuhr und ebenfalls an der Kreuzung halten musste. An dem Auto der 27-Jährigen entstand hierdurch ein Schaden von rund 500 Euro. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Flüchtige ist 60 bis 65 Jahre alt und war mit einem karierten Hemd und einem dunklen Shirt bekleidet. Der Radfahrer trug einen Helm und führte einen braunen Rucksack mit sich.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere auf die Identität des unbekannten Fahrradfahrers geben kann, wird gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

