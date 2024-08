Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Quad begräbt Fahrer unter sich

Schwere Verletzungen zog sich ein Mann bei einem Unfall am Mittwoch bei Eberhardzell zu.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr kurz nach 16 Uhr ein 67-Jähriger mit seinem Quad von Eberhardzell in Richtung Füramoos. Beim Abbiegen nach rechts in einen Feldweg verlor der Fahrer des vierrädrigen Fahrzeuges die Kontrolle über sein Gefährt. Denn aufgrund von Kies und Staub auf der Straße kam das Quad nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kippte samt Quad auf die Seite. Dabei begrub die Suzuki den Senior unter sich. Ein Zeuge hatte den Unfall mitbekommen und leistete Erste Hilfe. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 67-Jährigen in eine Klinik. An dem Quad ist kein Schaden entstanden. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang.

++++1605717

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell