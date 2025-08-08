Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Scheibe an Fahrzeug des Ordnungsamts eingeschlagen/Zeugen gesucht

Neckarsteinach (ots)

Unbekannte Täter hatten es zwischen Mittwochnachmittag (06.08.) und Donnerstagmorgen (07.08.) auf einen Fiat Doblo des Ordnungsamts abgesehen. Das Fahrzeug ist mit einer polizeiähnlichen Folierung versehen und verfügt über ein Blaulicht. Die Unbekannten schlugen zwischen 16.30 Uhr und 7.30 Uhr die Frontscheibe des auf dem Gelände eines Autohauses in der Bahnhofstraße abgestellten Autos ein und verursachten so einen Schaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell