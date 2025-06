Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Pkw kollidiert mit Krad- Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots)

Leicht verletzt wurde eine 48-jährige Ennepetalerin bei einem Verkehrsunfall am 28.06.2025 gegen 14:40 Uhr auf der Neustraße in Ennepetal. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 50-jährige Ennepetalerin mit ihrem PKW VW von dem Parkplatz eines Baumarktes auf die Neustraße abzubiegen. Dabei übersah sie die 48-jährige, die mit ihrem Kraftrad der Marke Alpha auf der Neustraße in Fahrtrichtung Schemmstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Motorradfahrerin leicht verletzte. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 50-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille. Eine Blutprobe folgte und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell