Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Motorrad (HP-AW 100) gestohlen/Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots)

In der Nacht zum Freitag (08.08.) haben Diebe ein in Klein-Breitenbach abgestelltes Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller Kawasaki, Modell: Ninja ZX 9R, hat das Kennzeichen HP-AW 100.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

