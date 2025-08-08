POL-DA: Mörlenbach: Motorrad (HP-AW 100) gestohlen/Zeugen gesucht
Mörlenbach (ots)
In der Nacht zum Freitag (08.08.) haben Diebe ein in Klein-Breitenbach abgestelltes Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller Kawasaki, Modell: Ninja ZX 9R, hat das Kennzeichen HP-AW 100.
Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.
