Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrzeug entwendet

Holzminden (ots)

In der vergangenen Nacht (07.07.2025) kam es, zwischen 01:00 Uhr und 05:30 Uhr, zum Diebstahl eines Autos der Marke Audi in der Liebigstraße in Holzminden. Unbekannte Täterschaft entwendete mittels Einwirkens auf das Keyless-Go-System, das auf der Hofeinfahrt abgestellte Fahrzeug. In der Nacht versuchte die Täterschaft in mindestens drei weiteren, gleichgelagerten Fällen auf Fahrzeuge einzuwirken. Hier jedoch ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Insbesondere Personen, die Hinweise durch eine am Hauseingang angebrachte Videokamera tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 zu melden. Die Polizei rät: Legen Sie den Schlüssel Ihres Fahrzeuges mit Keyless-Go-System nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre ab. Schirmen Sie zudem das Funksignal Ihres Schlüssels durch geeignete Maßnahmen ab. Hierzu helfen beispielsweise Aluminiumhüllen. Stellen Sie auffällige Personen in der Nachbarschaft fest, dann kontaktieren Sie die Polizei.

