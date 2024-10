BPOLI L: Mit über 5 Promille Rollstuhlfahrer attackiert

Leipzig (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Leipzig ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig gegen eine Tätergruppierung wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen. Am heutigen Tag wurden in diesem Verfahren drei Durchsuchungsbeschlüsse in Leipzig und Könnern umgesetzt. Die drei Beschuldigten deutschen Staatsangehörigen ...

