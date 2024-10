Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizei Leipzig führt Durchsuchungen in Leipzig und Könnern durch

Leipzig (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Leipzig ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig gegen eine Tätergruppierung wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen.

Am heutigen Tag wurden in diesem Verfahren drei Durchsuchungsbeschlüsse in Leipzig und Könnern umgesetzt. Die drei Beschuldigten deutschen Staatsangehörigen sind im Alter von 16 und 24 Jahren. Sie werden der Graffitiszene zugeordnet.

Hintergrund:

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Leipzig kam es in diesem Jahr vermehrt zu Diebstahlshandlungen aus S-Bahn-Führerständen. Die Täter drangen hierbei teilweise mit Originalschlüssel in die Führerstände ein und entwendeten überwiegend dienstliche Gegenstände der Mitarbeitenden der Deutschen Bahn.

Bei den Durchsuchungen wurden diverse Beweismittel (u.a. Dienstbekleidung der DB AG) aufgefunden und sichergestellt. Die Auswertung dieser Beweismittel dauert an.

