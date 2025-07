Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht wichtigen Zeugen zu einem räuberischen Diebstahl

Hameln (ots)

Bereits am Samstag (24.05.2025) kam es, gegen 14:45 Uhr, am Pferdemarkt in Hameln zu einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt. Ein 22 Jahre alter Mann entwendete Parfüm und flüchtete zunächst, konnte jedoch im Bereich der Weser durch Zeugen festgehalten und durch Einsatzkräfte der Polizei identifiziert und zum Polizeidienstgebäude verbracht werden. Die Polizei in Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht einen wichtigen Zeugen. Dieser brachte den Täter im Bereich der Rattenbrücke in Hameln zu Boden und versuchte ihn an der Flucht zu hindern. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 in Verbindung zu setzen.

