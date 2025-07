Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Bande erbeutet Schmuck im mittleren, vierstelligen Bereich

Hameln (ots)

Am Mittwoch (02.07.2025) gelang es einer unbekannten Täterschaft Schmuck im mittleren, vierstelligen Wertbereich aus dem Juwelier "Christ" in Hameln zu entwenden. Die Täterschaft handelte gemeinschaftlich als Bande.

Gegen 15:00 Uhr begaben sich zwei männliche Personen und eine weibliche Person in das Geschäft in der Stadtgalerie am Pferdemarkt in Hameln und verwickelten die Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch. Während der Verkaufsberatung steckte einer der Täter in einem unbeobachteten Moment die Schmuckstücke ein, während die andere männliche Person, die Verkäuferin weiterhin ablenkten. Unter dem Vorwand, Geld für den Kauf von Schmuckstücken zu holen, verließ die Täterschaft das Geschäft und kehrte anschließend nicht zurück. Kurz danach bemerkte die Verkäuferin das Fehlen der Ware.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Täter 1:

Der Täter ist männliche und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Er trägt eine weiße Shorts, ein weißes Kurzarmhemd sowie ein beiges Cap. Der Täter ist circa 175 cm groß und verfügt über einen dunklen Bart.

Unbekannter Täter 2:

Der Täter ist ebenfalls männlich und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Er trägt eine blaue Jeansshorts, ein weißes Poloshirt mit Streifen an den Ärmeln sowie eine helle Cap mit dem Aufdruck der Marke Adidas. Die Größe des Täters wird auf circa 180 cm geschätzt. Er trägt im Gesicht einen dunklen Bart.

Unbekannter Täterin 3:

Bei der unbekannten Täterin handelt es sich um eine weibliche Person mit einem grau/blauen Sommerkleid. Sie trägt zudem weiße Socken mit Sandalen und eine schwarze Umhängetasche über die linke Schulter. Beide Unterarme der Beschuldigten sind mit einem unbekannten Motiv tätowiert.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, zur Fluchtrichtung oder zu einem genutzten Fluchtfahrzeug tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 an die Polizei in Hameln zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell