Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter entreißt Opfer Handtasche - Opfer unbekannt - Täter flüchtig

Hameln (ots)

Am Freitag (27.06.2025) kam es nach jetzigen Erkenntnissen, gegen 22:45 Uhr, zu einem Handtaschenraub in der Bahnhofstraße in Hameln. Vor der Volksbank in Hameln befanden sich am Freitagabend zwei Männer. Einer der Männer trug eine Tasche bei sich. Nach einer verbalen Auseinandersetzung riss der jüngere Mann dem älteren Herren die Tasche aus der Hand und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Nachbereichsfahndung der Einsatzkräfte der Polizei verlief ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

südländisches Erscheinungsbild, circa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, lockige Haare, schwarze Kleidung, Vollbart

Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Opfer zur Straftat sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222, mit der Polizei in Hameln in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell