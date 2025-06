Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L580

Eschershausen-Stadtoldendorf (ots)

Am Samstag (28.06.2025) kam es, gegen 14:00 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Deensen und Braak im Landkreis Holzminden. Nach jetzigen Erkenntnissen beabsichtigten mehrere Quad Fahrer auf die L580 aufzufahren. Zwei PKW-Fahrer bemerken dies und bremsten vorausschauend auf der L580 ab, um der Gruppe die Einfahrt zu ermöglichen. Aus bislang unbekannter Ursache beschleunigte der hintere der zwei wartenden Fahrzeugführer seinen PKW Renault zu früh und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Opel. Im Opel befanden sich eine 68 Jahre alte Fahrerin aus Dassel, sowie eine 73 Jahre alte Beifahrerin aus Dassel und eine 68 Jahre alte Mitfahrerin aus Einbeck. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Renault befanden sich neben dem 32 Jahre alten Fahrzeugführer aus Dassel, eine 22 Jahre alte Beifahrerin sowie eine 59 Jahre alte Mitfahrerin beide ebenfalls aus Dassel. Die Beifahrerin wurde schwer und die Mitfahrerin tödlich verletzt. Die 59-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Einsatzkräfte der Polizei Holzminden nahmen den Verkehrsunfall auf. Die L 580 musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

