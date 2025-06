Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Lauenförde (ots)

Am Donnerstag (26.06.2025) kam es in Lauenförde zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr eine Radfahrerin aus Meinbrexen kommend die Lange Straße in Lauenförde. Ein zurzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte die Radfahrerin mit einem dunklen Auto. Hierbei stürzte die Radfahrerin aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes zwischen PKW und Fahrrad. Der Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Frau wurde durch den Sturz verletzt, setzte ihre Fahrt zunächst fort, musste jedoch kurz danach aufgrund der starken Schmerzen mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Kurz vor dem Unfall soll ein weiteres Auto, die Radfahrerin ebenfalls überholt haben. Dieser Zeuge wird insbesondere gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 entgegen.

