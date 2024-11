POL-DA: Pfungstadt: Verdacht des Diebstahls / Wer erkennt sein Fahrrad wieder?

Erzhausen (ots) - Ein Einfamilienhaus "In den Leimenäckern" geriet am Samstag (9.11.) zwischen 16 und 20 Uhr in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt an der Terrassentür ins Innere des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Sie entwendeten unter anderem einen Laptop und Bargeld. ...

