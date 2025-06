Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorradkontrollen im Bereich Lauenförde/ Meinbrexen

Lauenförde (ots)

Am Sonntag (29.06.2025) fanden in der Würgasser Straße in Lauenförde gezielte Motorradkontrollen statt. Zudem wurden in der Ortschaft Meinbrexen durch den Landkreis Holzminden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden insgesamt 74 Motorräder und 14 PKW kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden präventive Gespräche geführt, um auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit hinzuwirken, ein normkonformes Verhalten zu erreichen und auf Lärmbelästigung durch den vermehrten Kradverkehr in der Region hinzuweisen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Verkehrssicherheit der Kräder gelegt. Im Rahmen der Kontrolle in der Würgasser Straße in Lauenförde konnten 22 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Hierbei lagen 20 Verstöße im Bereich der mündlichen Verwarnung oder im Bereich des Verwarngeldes und zwei im Bußgeldbereich. Zudem wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Durch den Landkreis Holzminden wurde den Einsatzkräften der Polizei ein Schallpegelmessgerät zur Verfügung gestellt. Bei insgesamt zehn Kontrollen mit dem Schallpegelmessgerät wurden zwei Verstöße festgestellt. Im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung in der Dorfstraße in Meinbrexen wurden im Bereich des Verwarngeldes 15 Verstöße festgestellt. Dabei handelt es sich um 13 Verstöße mit PKW und zwei Verstöße mit Krad. Im Bereich des Bußgeldes befand sich ebenfalls ein PKW-Fahrer. Ein 38 Jahre alter PKW-Fahrer aus Boffzen wurde im Rahmen der Kontrolle ohne Fahrerlaubnis angetroffen. Der Mann, der Bereits seit 2011 nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, führte das Fahrzeug seiner Mutter im Beisein seiner Lebensgefährtin. Der 38-Jährige muss sich nun des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

